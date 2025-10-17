ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
688
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала транспортную инфраструктуру в Чернигове: детали

По данным властей, по меньшей мере, один человек получил травмы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

В пятницу, 18 октября, русские войска ударили по Чернигову. В городе атакована транспортная инфраструктура.

Об этом сообщил руководитель Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

"Враг атаковал транспортную инфраструктуру. Один человек пострадал", - подчеркнул он.

Воздушная тревога в Черниговском районе была объявлена в 09:40 из-за угрозы беспилотников. Чиновник заявил, что российские БПЛа атакуют город. В Чернигове раздались взрывы.

Напомним, вчера утром в Чернигове тоже произошли взрывы. Из-за взрывов в городе было повреждено одно из предприятий. Возник пожар. Также обломки одного из беспилотников упали на приусадебный участок на окраине областного центра.

Дата публикации
Количество просмотров
688
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie