РФ атаковала транспортную инфраструктуру в Чернигове: детали

В пятницу, 18 октября, русские войска ударили по Чернигову. В городе атакована транспортная инфраструктура.

Об этом сообщил руководитель Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

"Враг атаковал транспортную инфраструктуру. Один человек пострадал", - подчеркнул он.

Воздушная тревога в Черниговском районе была объявлена в 09:40 из-за угрозы беспилотников. Чиновник заявил, что российские БПЛа атакуют город. В Чернигове раздались взрывы.

Напомним, вчера утром в Чернигове тоже произошли взрывы. Из-за взрывов в городе было повреждено одно из предприятий. Возник пожар. Также обломки одного из беспилотников упали на приусадебный участок на окраине областного центра.