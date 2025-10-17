- Дата публикации
РФ атаковала транспортную инфраструктуру в Чернигове: детали
По данным властей, по меньшей мере, один человек получил травмы.
В пятницу, 18 октября, русские войска ударили по Чернигову. В городе атакована транспортная инфраструктура.
Об этом сообщил руководитель Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.
"Враг атаковал транспортную инфраструктуру. Один человек пострадал", - подчеркнул он.
Воздушная тревога в Черниговском районе была объявлена в 09:40 из-за угрозы беспилотников. Чиновник заявил, что российские БПЛа атакуют город. В Чернигове раздались взрывы.
Напомним, вчера утром в Чернигове тоже произошли взрывы. Из-за взрывов в городе было повреждено одно из предприятий. Возник пожар. Также обломки одного из беспилотников упали на приусадебный участок на окраине областного центра.