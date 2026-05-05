Россия атаковала центр Краматорска КАБами: Зеленский назвал количество погибших (фото, видео)
Российские войска нанесли удар КАБами по Краматорску. Известно о 5 погибших и 5 раненых.
Российские войска сегодня, 5 мая, нанесли удар КАБами по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки известно о по меньшей мере 5 погибших и 5 раненых.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
«В Краматорске Донецкой области продолжается спасательная операция на месте российского удара авиабомбами. Ударили прямо по центру города, по людям», — сказал он.
По состоянию на данный момент известно по меньшей мере о пяти раненых и пяти убитых людях.
Зеленский предположил, что количество жертв может стать больше.
На месте работают подразделения полиции и ГСЧС, коммунальные и медицинские службы.
Глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин рассказал подробности циничной атаки россиян. По его словам, россияне сегодня около 17:00 сбросили 3 фугасных авиабомбы по центру Краматорска.
«Раненым оказываем квалифицированную медицинскую помощь. Осматриваем жилые дома на наличие погибших и раненых. Устанавливаем объемы разрушений», — сообщил он.
Напомним, что сегодня под атаку вражеских КАБов попало и Запорожье. Известно о 2 погибших.