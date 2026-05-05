ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
387
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала центр Краматорска КАБами: Зеленский назвал количество погибших (фото, видео)

Российские войска нанесли удар КАБами по Краматорску. Известно о 5 погибших и 5 раненых.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Обстрел Краматорска 5 мая: есть погибшие и ранены в результате авиаудара

Обстрел Краматорска 5 мая: есть погибшие и ранены в результате авиаудара

Дополнено новыми материалами

Российские войска сегодня, 5 мая, нанесли удар КАБами по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки известно о по меньшей мере 5 погибших и 5 раненых.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«В Краматорске Донецкой области продолжается спасательная операция на месте российского удара авиабомбами. Ударили прямо по центру города, по людям», — сказал он.

По состоянию на данный момент известно по меньшей мере о пяти раненых и пяти убитых людях.

Зеленский предположил, что количество жертв может стать больше.

На месте работают подразделения полиции и ГСЧС, коммунальные и медицинские службы.

Глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин рассказал подробности циничной атаки россиян. По его словам, россияне сегодня около 17:00 сбросили 3 фугасных авиабомбы по центру Краматорска.

«Раненым оказываем квалифицированную медицинскую помощь. Осматриваем жилые дома на наличие погибших и раненых. Устанавливаем объемы разрушений», — сообщил он.

/ © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Напомним, что сегодня под атаку вражеских КАБов попало и Запорожье. Известно о 2 погибших.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
387
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie