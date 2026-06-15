РФ атаковала центр Сум: есть попадания в многоэтажку, среди пострадавших — ребенок

Обстрел / © tsn.ua

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В Сумах ночью 15 июня было зафиксировано попадание двух российских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры. В результате атаки пострадали три человека, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Один из вражеских БПЛА попал в многоэтажный жилой дом в Ковпаковском районе города. Удар пришелся на балкон одной из квартир. По предварительным данным, травмированы три человека, среди них — ребенок. Информацию об их состоянии уточняют.

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«Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь», — отмечает председатель ОВА Олег Григоров.

Еще один беспилотник атаковал центральную часть областного центра. В результате удара повреждено нежилое здание. Предварительно известно, что на этой локации обошлось без пострадавших. ([Правда][1])

Сейчас профильные службы работают на местах попадания. Окончательные последствия российской атаки устанавливаются.

Напомним, утром 12 июня российские войска нанесли массированный удар по Сумам, использовав дальнобойную артиллерию. В результате восьми попаданий в восточной части города повреждены жилые дома, магазины, транспорт и другие объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили шесть человек, среди них 56-летний мужчина, он в тяжелом состоянии и двое пожилых жителей. Пострадавшие были госпитализированы.

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