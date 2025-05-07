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- Украина
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РФ атаковала Украину 142 дронами и 4 ракетами: Зеленский рассказал о последствиях
После ночной атаки по Украине Владимир Зеленский раскрыл детали ударов по Киеву, Запорожью и другим городам, сообщив о погибших и раненых. Он призвал международных партнеров к решительным действиям против России.
В ночь 7 мая российские войска атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами и 142 беспилотниками. Президент Владимир Зеленский сообщил о последствиях ударов в разных городах и призвал к усилению давления на Россию.
Об этом глава государства написал в Сети.
«За ночь россияне выпустили 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них — „шахеды“. Еще десятки беспилотников в нашем небе», — отметил президент.
Дважды под ударами находился Киев. Сначала россияне ударили по городу баллистикой, а к утру — дронами.
«Сейчас все службы на местах помогают людям. По состоянию на данный момент известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие — женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении Зеленского.
Он также сообщил, что с вечера было много ударов по Запорожью, Донетчине, Житомирщине, Херсонщине, Днепропетровщине. Всюду сработали спасатели.
После удара баллистики по Великой Чернеччине в Сумской области захватчики начали применять еще и авиабомбы, атакуя эту местность. Это произошло именно тогда, когда продолжались спасательные работы.
Президент Украины призвал к усилению давления на Россию.
«Только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии. Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть предприняты ради продолжительного мира», — говорится в заявлении президента.
Он поблагодарил партнеров, которые помогают в этом, и всех, кто помогает Украине с ПВО. Глава государства подчеркнул, что Россия должна отвечать за то, что делает.
Напомним, российская армия в ночь на 7 мая атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. Власти сообщили о двух жертвах атаки и семерых пострадавших. Обломки упали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Днепровском и Голосеевском районах. Там загорелись пожары и были зафиксированы разрушения.
А в Киевской области из-за атаки в селе Софиевская Борщаговка возник пожар и разрушения в десятиэтажке. В ГСЧС показали фото разрушений.