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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1604
Время на прочтение
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РФ атаковала Украину 41 ракетой: сколько удалось сбить и что летело еще

Основным направлением удара стала столица Украины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине

Войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российские войска в ночь на 19 июля атаковали Украину 125 БпЛА, а также 41 ракетой воздушного и наземного базирования различных типов. Основным направлением удара стал Киев.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 166 средств воздушного нападения:

  • 10 противокорабельных ракет 3М22 Циркон

  • 25 баллистических ракет Искандер-М/С-400

  • три противокорабельные ракеты Оникс

  • три управляемые авиационные ракеты Х-59/69

  • 125 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дронов-имитаторов типа Пародия, баражирующих боеприпасов типа Бандероль

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 целей — 18 ракет и 108 беспилотников разных типов:

  • 17 ракет Искандер-М/Циркон/С-400

  • одну управляемую авиационную ракету Х-59/69

  • 108 враждебных БпЛА разных типов

По предварительной информации, зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 18 локациях.

Атака по Киеву 19 июля — что известно

В ночь на воскресенье, 19 июля, РФ массированно атаковала Киев баллистическими ракетами. Падения обломков и пожары зафиксированы в Деснянском, Днепровском, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах. Есть погибший и пострадавшие.

Одна из ракет попала прямо в подземный переход. Взрывной волной также был поврежден наземный вестибюль станции метро Лукьяновская. Сейчас она временно закрыта — поезда «зеленой» ветки следуют мимо станции без остановки. Специалисты уже работают над возобновлением ее работы.

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Дата публикации
Количество просмотров
1604
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