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- Украина
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РФ атаковала Украину 41 ракетой: сколько удалось сбить и что летело еще
Основным направлением удара стала столица Украины.
Российские войска в ночь на 19 июля атаковали Украину 125 БпЛА, а также 41 ракетой воздушного и наземного базирования различных типов. Основным направлением удара стал Киев.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 166 средств воздушного нападения:
10 противокорабельных ракет 3М22 Циркон
25 баллистических ракет Искандер-М/С-400
три противокорабельные ракеты Оникс
три управляемые авиационные ракеты Х-59/69
125 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дронов-имитаторов типа Пародия, баражирующих боеприпасов типа Бандероль
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 целей — 18 ракет и 108 беспилотников разных типов:
17 ракет Искандер-М/Циркон/С-400
одну управляемую авиационную ракету Х-59/69
108 враждебных БпЛА разных типов
По предварительной информации, зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 18 локациях.
Атака по Киеву 19 июля — что известно
В ночь на воскресенье, 19 июля, РФ массированно атаковала Киев баллистическими ракетами. Падения обломков и пожары зафиксированы в Деснянском, Днепровском, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах. Есть погибший и пострадавшие.
Одна из ракет попала прямо в подземный переход. Взрывной волной также был поврежден наземный вестибюль станции метро Лукьяновская. Сейчас она временно закрыта — поезда «зеленой» ветки следуют мимо станции без остановки. Специалисты уже работают над возобновлением ее работы.