РФ атаковала Украину: что летело и какие регионы пережили вражеский удар

Ночью работала ПВО / © Associated Press

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В ночь на 1 мая 2025 года россияне традиционно атаковали Украину ударными дронами и ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 5 баллистическими ракетами „Искандер-М“ из Крыма, 170 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Чауда — Крым», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 74 ударных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

«68 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью раздавались взрывы. По последним данным, погибли два человека.