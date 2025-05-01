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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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790
Время на прочтение
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РФ атаковала Украину: что летело и какие регионы пережили вражеский удар

Оккупанты устроили воздушную атаку по украинским городам. Больше всего пострадали пять регионов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ночью работала ПВО

Ночью работала ПВО / © Associated Press

В ночь на 1 мая 2025 года россияне традиционно атаковали Украину ударными дронами и ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 5 баллистическими ракетами „Искандер-М“ из Крыма, 170 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Чауда — Крым», — говорится в сообщении.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 74 ударных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

«68 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью раздавались взрывы. По последним данным, погибли два человека.

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Дата публикации
Количество просмотров
790
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