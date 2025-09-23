РФ атаковала Украину дронами и ракетами: сколько целей сбила ПВО

Обстрел Украины / © tsn.ua

Во вторник, 23 сентября, РФ атаковала Украину 115 ударными БпЛА и тремя баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23». Уничтожены 103 российских беспилотника.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Детали атаки 23 сентября

Фиксировались дроны разных типов, в частности Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское – ТОТ Крыма. Около 60 из них – это «Шахеды».

Благодаря совместной работе авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотные системы, мобильные огневые группы Сил обороны Украины воздушное нападение было отражено.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - констатировали в сообщении.

К сожалению, зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БПЛА на 6 локациях. Падение отломков наблюдается на 8 локациях.

"На северо-востоке фиксируется новая группа враждебных БПЛА", - предупредили в ПСУ.

Напомним, в ночь на 23 сентября Украину атаковали «Шахеды». Воздушные силы информировали о движении враждебных БПЛА:

Как стало известно, вражеские беспилотники летели на Украину с севера, востока и юга.

группа БпЛА в Сумской области — курс на Полтавщину.

группа БпЛА в Донецкой области — вблизи Доброполья.

БПЛА на Николаевщине - курсом на Одесщину.