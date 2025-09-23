- Дата публикации
-
Украина
444
1 мин
РФ атаковала Украину дронами и ракетами: сколько целей сбила ПВО
В результате российской атаки 23 сентября фиксируют попадание ракет и дронов.
Во вторник, 23 сентября, РФ атаковала Украину 115 ударными БпЛА и тремя баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23». Уничтожены 103 российских беспилотника.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Детали атаки 23 сентября
Фиксировались дроны разных типов, в частности Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское – ТОТ Крыма. Около 60 из них – это «Шахеды».
Благодаря совместной работе авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотные системы, мобильные огневые группы Сил обороны Украины воздушное нападение было отражено.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - констатировали в сообщении.
К сожалению, зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БПЛА на 6 локациях. Падение отломков наблюдается на 8 локациях.
"На северо-востоке фиксируется новая группа враждебных БПЛА", - предупредили в ПСУ.
Напомним, в ночь на 23 сентября Украину атаковали «Шахеды». Воздушные силы информировали о движении враждебных БПЛА:
Как стало известно, вражеские беспилотники летели на Украину с севера, востока и юга.
группа БпЛА в Сумской области — курс на Полтавщину.
группа БпЛА в Донецкой области — вблизи Доброполья.
БПЛА на Николаевщине - курсом на Одесщину.