РФ атаковала Украину дронами и ракетами: сколько целей сбила ПВО и где есть попадания

Атака дронами и ракетами

В ночь на 12 августа войска РФ атаковали 48 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, а также 4 ракетами «Искандер». Сбиты 36 вражеских дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Детали воздушной атаки 12 августа

Дроны запускали из разных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Шаталово — РФ. Еще 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 были выпущены из Воронежской и Брянской областей России.

Как стало известно, ударными БпЛА атакованы Сумщина и Донетчина, а ракетами — Черниговщина.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны», — отметили в ПС.

Впрочем, зафиксировано попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях.

Напомним, 11 августа российская армия атаковала Украину 71 беспилотником. Силы противовоздушной обороны обезвредили 59 вражеских дронов. Впрочем, есть и попадание.

Стало известно, что 12 вражеских беспилотников попали в шести локациях. Еще в одной локации упали обломки сбитых дронов.