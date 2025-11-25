- Дата публикации
- Украина
- 1 мин
РФ атаковала Украину «Калибрамы» и «Кинжалами»: где раздались взрывы (видео)
В ночь на 25 ноября русская армия атаковала Украину сразу несколькими типами ракет.
Российские захватчики в ночь на 25 ноября атаковали Украину ракетами «Калибр» и «Кинжал».
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что основная масса ракет «Калибр» и «Кинжал» атаковали Киевскую область.
Кроме того, сорго применил баллистическая ракета и ударные беспилотники.
Киевские власти сообщили о взрывах в столице, а также о работе сил противовоздушной обороны.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в многоэтажку в столице.
«В Печерском районе в 22-х этажном жилом доме пожар также на уровне 4-5 этажей. Экстренные службы работают на месте», — заявил Кличко.
Ранее сообщалось, что россияне в ночь на 25 ноября запустили по Украине ракеты типа «Калибр» из акватории Черного моря.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.