РФ атаковала Украину «Калибрамы» и «Кинжалами»: где раздались взрывы (видео)

РФ массированно атаковала Украину

Российские захватчики в ночь на 25 ноября атаковали Украину ракетами «Калибр» и «Кинжал».

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что основная масса ракет «Калибр» и «Кинжал» атаковали Киевскую область.

Кроме того, сорго применил баллистическая ракета и ударные беспилотники.

Киевские власти сообщили о взрывах в столице, а также о работе сил противовоздушной обороны.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в многоэтажку в столице.

«В Печерском районе в 22-х этажном жилом доме пожар также на уровне 4-5 этажей. Экстренные службы работают на месте», — заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что россияне в ночь на 25 ноября запустили по Украине ракеты типа «Калибр» из акватории Черного моря.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.