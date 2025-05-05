- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала Украину новой порцией "Шахедов": куда они летят (обновлено)
Россияне выпустили против украинцев целый ряд ударных беспилотников.
В ночь на 5 мая 2025 года стало известно, что Россия атакует Украиной уже традиционным ночным запуском дронов.
Об этом игнорируют мониторинговые каналы и Воздушные Силы ВСУ в сообщении соцсетей.
Обновление по Шахедам:
Несколько групп БпЛА на западе и юге Сумщины. курсом на Черниговщину, Полтавскую область.
"Шахеды" на севере Харьковщины - курсом на юг.
БпЛА на западе Донбасса — курсом на Днепропетровщину.
Новая группа ударных БПЛА из Белгородской обл., РФ — в Харьковскую область.
Новая группа ударных БПЛА с юга — в Донецкую, Запорожскую области.
Несколько групп БпЛА на западе и юге Сумщины - курсом на Черниговщину.
"Шахеды" на севере Харьковщины - курсом на юг.
БпЛА на востоке Полтавщины - курсом на Днепропетровщину.
Напомним, что ранее появились фото Magura V7, уничтожившего российский Су-30 в Черном море.
Magura V7 значительно превосходит не только V5, но и предыдущий экспериментальный Sea Dragon.