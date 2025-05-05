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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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РФ атаковала Украину новой порцией "Шахедов": куда они летят (обновлено)

Россияне выпустили против украинцев целый ряд ударных беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 5 мая 2025 года стало известно, что Россия атакует Украиной уже традиционным ночным запуском дронов.

Об этом игнорируют мониторинговые каналы и Воздушные Силы ВСУ в сообщении соцсетей.

Обновление по Шахедам:

  • Несколько групп БпЛА на западе и юге Сумщины. курсом на Черниговщину, Полтавскую область.

  • "Шахеды" на севере Харьковщины - курсом на юг.

  • БпЛА на западе Донбасса — курсом на Днепропетровщину.

  • Новая группа ударных БПЛА из Белгородской обл., РФ — в Харьковскую область.

  • Новая группа ударных БПЛА с юга — в Донецкую, Запорожскую области.

  • Несколько групп БпЛА на западе и юге Сумщины - курсом на Черниговщину.

  • "Шахеды" на севере Харьковщины - курсом на юг.

  • БпЛА на востоке Полтавщины - курсом на Днепропетровщину.

Напомним, что ранее появились фото Magura V7, уничтожившего российский Су-30 в Черном море.

Magura V7 значительно превосходит не только V5, но и предыдущий экспериментальный Sea Dragon.

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