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РФ атаковала Украину по шести направлениям — что летит сейчас, есть угроза для Киева
Украинская ПВО сбила более 100 вражеских беспилотников.
В ночь на 30 августа враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 130 ударными БпЛА типа Shahed (большинство — реактивные), Гербера, S8000 «Бандероль» и дронами-имитаторами типа «Пародия».
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА.
«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется», — говорится в сообщении.
Что сейчас в небе:
Реактивные БпЛА над Киевским водохранилищем двигаются в направлении Киева
КАБы на север Черниговщины
Реактивные БпЛА на Киев с севера
Напомним, в ночь на воскресенье, 30 августа, РФ массированно атаковала Киев беспилотниками. В результате ударов повреждения и пожары зафиксированы в Оболонском, Подольском, Деснянском и Голосеевском районах. Пострадали, по меньшей мере, три человека.