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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала Украину по шести направлениям — что летит сейчас, есть угроза для Киева

Украинская ПВО сбила более 100 вражеских беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ атаковала Украину

РФ атаковала Украину / © Associated Press

В ночь на 30 августа враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 130 ударными БпЛА типа Shahed (большинство — реактивные), Гербера, S8000 «Бандероль» и дронами-имитаторами типа «Пародия».

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА.

«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется», — говорится в сообщении.

Что сейчас в небе:

  • Реактивные БпЛА над Киевским водохранилищем двигаются в направлении Киева

  • КАБы на север Черниговщины

  • Реактивные БпЛА на Киев с севера

Напомним, в ночь на воскресенье, 30 августа, РФ массированно атаковала Киев беспилотниками. В результате ударов повреждения и пожары зафиксированы в Оболонском, Подольском, Деснянском и Голосеевском районах. Пострадали, по меньшей мере, три человека.

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