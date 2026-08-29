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РФ атаковала Украину ракетами и дронами — летело с 6 направлений, что в небе сейчас
Украинская ПВО сбила более 200 вражеских беспилотников.
В ночь на 29 августа враг атаковал Украину противокорабельной ракетой «Оникс», баллистической ракетой «Искандер-М» и дронами по шести направлениям.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 233 вражеских БпЛА.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Что в небе сейчас
Реактивный БпЛА на/мимо Васильков, курс северный
Реактивный БпЛА на Николаев с востока
Реактивные БПЛА по Черниговщине, курсом на Киевщину
Атака по Украине — последние новости
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