РФ атаковала Украину ракетами и дронами — летело с 6 направлений, что в небе сейчас

РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

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В ночь на 29 августа враг атаковал Украину противокорабельной ракетой «Оникс», баллистической ракетой «Искандер-М» и дронами по шести направлениям.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 233 вражеских БпЛА.

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Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Что в небе сейчас

Реактивный БпЛА на/мимо Васильков, курс северный

Реактивный БпЛА на Николаев с востока

Реактивные БПЛА по Черниговщине, курсом на Киевщину

Атака по Украине — последние новости

В Святошинском районе Киева в результате российской атаки дронами ночью в субботу, 29 августа, возник пожар в девятиэтажном жилом доме, пострадавших нет.

Огонь охватил одну из квартир на девятом этаже, спасатели уже ликвидировали пожар. Разрушены перекрытия между квартирой и кровлей.

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Российские войска атаковали Измаильский район в Одесской области. В результате удара погибший и пострадавшие.

В результате атаки повреждены объекты транспортной инфраструктуры, вспыхнул пожар. На месте удара работали правоохранители и медицинские работники.

В Сумах на территории больницы россияне дроном атаковали «скорые». Обошлось, к счастью, без жертв и пострадавших.

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