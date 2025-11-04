РФ атаковала Украину ракетами и дронами: сколько целей сбило ПВО

Обстрел / © ТСН

В ночь на 4 ноября РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой «Искандер-М», шестью управляемыми зенитными ракетами С-300, а также 130 ударными БпЛА. Силами ПВО уничтожены 92 дрона.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Как детализировались, ракеты запускали из Ростовской и Курской области. Что касается БпЛА, то они летели по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым. зафиксировали Shahed, «Герберы» и беспилотниками других типов. Около 80 из них составляют «Шахеды».

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в сообщении.

Впрочем, попадание ракет и 31 ударного БпЛА на 14 локациях.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!», — призывают украинцев.

Напомним, 30 октября РФ массированно ударила по Украине.

Так, враг выпустил 705 воздушных целей, из них «Кинжалы», «Калибры» и сотни «Шахедов».

ПВО ликвидировало 623 цели, и есть многочисленные попадания на 20 локациях по всей стране.