РФ атаковала Украину сотнями ракет и дронов: сколько сбила ПВО и что летело

ПВО / © Александр Павлюк

Российские войска вечером в понедельник, 15 апреля, совершили масштабную комбинированную атаку на Украину. Россияне применили 382 средства воздушного нападения. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить или подавить средствами РЭБ 369 враждебных целей, среди которых крылатые ракеты и ударные дроны разных типов.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ по итогам боевой работы в период с 09:00 до 22:00.

Детали вражеской атаки

Сообщается, что россияне атаковали объекты на территории Украины ракетами наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. Радиотехнические войска зафиксировали:

20 крылатых ракет Х-101 , запущенных из акватории Каспийского моря;

1 крылатую ракету «Искандер-К» из Ростовской области России;

361 БпЛА, среди которых около 200 единиц типа Shahed, а также дроны Гербера, Италмас и другие модели.

Отмечается, что запуски беспилотников осуществлялись по восьми направлениям, в частности из Брянска, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и временно оккупированного Крыма (Гвардейское).

Результаты работы ПВО

Как сообщили в Воздушных силах, отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По предварительным данным, по состоянию на 22:00 уничтожено:

19 ракет Х-101;

1 ракету «Искандер-К»;

349 беспилотников разных типов.

Также военные добавили, что, несмотря на результативную работу ПВО, зафиксировано попадание одной ракеты и 12 ударных БпЛА на шести локациях. Кроме того, в 12 точках зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей.

Массированная атака РФ 15 апреля — что известно

Напомним, российские войска провели масштабную воздушную атаку на Украину, применяя ракеты морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. Вечером 15 апреля зафиксировали пуски ракет типа «Калибр» с акватории Черного моря и Х-101/555 с бортов стратегической авиации Ту-95МС.

Также российская террористическая армия нанесла удар беспилотникам по девятиэтажному жилому дому в Одессе.

Впоследствии в Сети появились кадры непосредственного попадания вражеского ударного беспилотника в жилой дом в Одессе.

Кроме этого, в Днепре в результате российской атаки произошло возгорание на территории одного из учебных заведений. Пострадали дети и женщина.