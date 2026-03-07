РФ атаковала важную инфраструктуру в одном из областных центров: власти сообщили о последствиях

Последствия атаки в Одесскую область. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Ночью против 7 марта российская армия нанесла массированный удар по Одессе. Поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Враг совершил массированную атаку по Одессе. Зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры», — сообщил чиновник.

По его словам, в настоящее время информация о пострадавших или повреждении жилых домов не поступала.

Последствия атаки на Одессу и область

Утром в пресс-службе ГСЧС сообщили, что в течение ночи Россия снова направила беспилотники в Одессу и область. В результате попаже вспыхнули масштабные пожары на объектах инфраструктуры.

Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в Одесской области под прицелом была портовая инфраструктура. Прошло без пострадавших.

«В результате попаданий возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой склад. Спасатели ликвидируют последствия. На территории другого порта повреждена инфраструктура», — говорится в сообщении.

По данным главы ОВА Олега Кипера, россияне снова массированно атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры. Возникли масштабные пожары, которые спасатели оперативно локализовали.

РФ атаковала инфраструктуру Одесщины. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Как сообщалось, ночью на субботу, 7 марта, РФ запустила сотни дронов и ракеты. - всего 509 средств воздушного нападения. Основными направлениями удара стали Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельницкая область и Черновицкая область.

Силы ПВО уничтожили 472 воздушных целей, среди которых 19 ракет и 453 беспилотника разных типов.