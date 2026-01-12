- Дата публикации
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине: детали
После неприятельского удара без света осталась значительная часть потребителей.
Утром, 12 января, российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру города Новгород-Северский.
Об этом сообщили в «Черниговоблэнерго».
«В результате российского обстрела поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе. Обесточен ряд населенных пунктов», — говорится в сообщении.
Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация безопасности.
Напомним, в ночь на 12 января враг атаковал Киев ударными беспилотниками. В Соломенском районе столицы в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар в нежилом здании.