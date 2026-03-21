РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине — какие последствия
После вражеского удара без света осталась значительная часть потребителей.
В Черниговской области в результате атаки российских оккупантов поврежден важный энергообъект. Из-за повреждений обесточен ряд населенных пунктов в регионе.
Об этом сообщили в Черниговоблэнерго.
«В результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам», — говорится в сообщении.
«В громадах, где временно нет электричества, действуем по определенным и уже отработанным алгоритмам — объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания», — отметил в свою очередь глава ОВА Вячеслав Чаус.
Также из-за отсутствия света задерживается движение ряда поездов. В частности, на маршрутах Нежин — Киев и Чернигов — Нежин.
Напомним, россияне убили трех украинских энергетиков. Они погибли из-за обстрела автомобиля в Донецкой области.