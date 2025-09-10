ТСН в социальных сетях

РФ атаковала Винницкую область: есть попадания в гражданские объекты

Из-за мощного удара возник пожар на атакуемых объектах инфраструктуры.

Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на 10 сентября российская армия атаковала беспилотниками и ракетами Винницкую область. Произошли попадания в гражданские промышленные объекты.

Об этом сообщила первый заместитель руководителя Винницкой ОВ Наталья Заболотная.

"Есть попадание в гражданские промышленные объекты. По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала", - отметила чиновница.

Впоследствии Заболотная добавила, что под ударом крылатых рэкетов и "Шахедов" оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры. На месте прилетов возник пожар. По меньшей мере, один человек получил ранения.

Из-за комбинированного удара в Винницкой области повреждено около 30 жилых домов: выбиты окна, повреждены кровли и придомовые территории.

Чиновница подчеркнула, что всего в воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 дронов и 11 крылатых ракет.

Напомним, ночью РФ ударила ракетами и дронами по Житомирщине. В результате атаки один человек погиб. Повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома.

