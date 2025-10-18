РФ атаковала Запорожье: что известно о ночных ударах

Последствия вражеского удара / © Getty Images

В ночь на 18 октября россияне в очередной раз атаковали Запорожье ударными дронами.

О последствиях сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Три удара нанесли россияне ночью по Запорожью. Произошло несколько пожаров. Сгорел автомобиль. Повреждено одно из учебных заведений, дорожное полотно», — уточнил он.

Ранее Федоров сообщал, что возник пожар в одном из административных зданий. В настоящее время на месте работают экстренные службы, спасатели ликвидируют последствия обстрелов.