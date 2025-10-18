- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 358
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала Запорожье: что известно о ночных ударах
Ночью враг нанес удар по Запорожью. Обошлось без жертв и пострадавших, но есть разрушения.
В ночь на 18 октября россияне в очередной раз атаковали Запорожье ударными дронами.
О последствиях сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Три удара нанесли россияне ночью по Запорожью. Произошло несколько пожаров. Сгорел автомобиль. Повреждено одно из учебных заведений, дорожное полотно», — уточнил он.
Ранее Федоров сообщал, что возник пожар в одном из административных зданий. В настоящее время на месте работают экстренные службы, спасатели ликвидируют последствия обстрелов.