РФ атаковала Запорожье: что известно о ночных ударах

Ночью враг нанес удар по Запорожью. Обошлось без жертв и пострадавших, но есть разрушения.

Последствия вражеского удара

Последствия вражеского удара

В ночь на 18 октября россияне в очередной раз атаковали Запорожье ударными дронами.

О последствиях сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Три удара нанесли россияне ночью по Запорожью. Произошло несколько пожаров. Сгорел автомобиль. Повреждено одно из учебных заведений, дорожное полотно», — уточнил он.

Ранее Федоров сообщал, что возник пожар в одном из административных зданий. В настоящее время на месте работают экстренные службы, спасатели ликвидируют последствия обстрелов.

