Украина
328
1 мин

РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру на Черниговщине: есть задержка поездов

Из-за удара оккупантов на Черниговщине поезда идут медленнее, обесточенное Нежинское направление.

Дмитрий Гулийчук
Удар по железной дороге на Черниговщине

В Черниговской области российские оккупанты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре.

Об этом передает пресс-служба «Укрзализныци».

«Обследуем колею, уж точно обесточение на Нежинском направлении», — говорится в сообщении.

Все поезда сумского и черниговского направлений будут двигаться с помощью резервных тепловозов, что вызывает задержку в графике.

Наиболее значимое отклонение от графика имеет поезд №143 Сумы — Львов (7 часов). В обратном направлении поезд №144 Львов-Сумы также отправится с опозданием, предупредили в «Укрзализныце».

Заметим, что «Укрзализныця» еще не оправилась от утренних обстрелов по Черниговщине, из-за которых также были задержки поездов.

Напомним, что с вечера 29 сентября до пяти часов утра 30 сентября армия РФ нанесла 20 ударов БпЛА разных типов по Бобровице на Черниговщине. Это стало самым массированным ударом по городу с 2022 года. Также 30 сентября россияне повредили энергообъект в Черниговской области. Без электричества оказались более 26 тысяч абонентов в Бобровице и близлежащих населенных пунктах.

328
