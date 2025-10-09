ТСН в социальных сетях

Украина
3061
2 мин

РФ атаковала железную дорогу: на одном из направлений изменили движение поездов

Местные власти подчеркнули, что поезда движутся по объездным маршрутам из-за угрозы российских атак.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Поезд "УЗ".

Поезд "УЗ". / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российская армия снова атаковала железную дорогу. В Сумской области 9 октября было организовано движение поездов по измененным маршрутам.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение. Пассажиров, следующих в направлении Сумщины, везем по другим маршрутам", - подчеркнули в компании

Изменения касаются поездов регионального назначения:

  • №895 Конотоп – Фастов

  • №888/887 Славутич – Киев-Волынский

  • №892 Фастов – Славутич.

Тем временем поезда пригородного сообщения доезжают до станции Носовка. Отправления также происходят из нее.

Поезда дальнего сообщения идут в объезд в свои станции назначения. Речь идет о рейсах:

  • №787 Терещенская – Киев,

  • №786 Киев – Терещенская,

  • №113 Харьков - Львов,

  • №779 Сумы – Киев,

  • №116 Киев – Сумы,

  • №774 Жмеринка – Терещенская

Между тем, глава Сумской ОВА Олег Григоров подчеркнул , что в связи с угрозой вражеских атак на отдельных участках пути поезда, следующие в направлении Сумщины и с нее, движутся по объездным маршрутам.

"Вчера из-за изменения направлений движения были значительные задержки в прибытии и отправлении поездов. Однако все мероприятия направлены прежде всего на безопасность пассажиров. Движение организовано так, чтобы люди не подвергались опасности", - заявил чиновник.

Напомним, накануне из-за ситуации в безопасности "Укрзализныця" приостановила и отменила поезда на одном направлении. В Полтавской области произошли изменения в движении поездов. В частности, некоторые загородные рейсы не курсировали.

Кроме того, в Черниговской области было затруднено движение поездов . На Нежинском направлении некоторые рейсы курсируют по измененным маршрутам, а некоторые – задерживаются в пути.

