РФ атаковала железную дорогу: на одном из направлений изменили движение поездов
Местные власти подчеркнули, что поезда движутся по объездным маршрутам из-за угрозы российских атак.
Российская армия снова атаковала железную дорогу. В Сумской области 9 октября было организовано движение поездов по измененным маршрутам.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение. Пассажиров, следующих в направлении Сумщины, везем по другим маршрутам", - подчеркнули в компании
Изменения касаются поездов регионального назначения:
№895 Конотоп – Фастов
№888/887 Славутич – Киев-Волынский
№892 Фастов – Славутич.
Тем временем поезда пригородного сообщения доезжают до станции Носовка. Отправления также происходят из нее.
Поезда дальнего сообщения идут в объезд в свои станции назначения. Речь идет о рейсах:
№787 Терещенская – Киев,
№786 Киев – Терещенская,
№113 Харьков - Львов,
№779 Сумы – Киев,
№116 Киев – Сумы,
№774 Жмеринка – Терещенская
Между тем, глава Сумской ОВА Олег Григоров подчеркнул , что в связи с угрозой вражеских атак на отдельных участках пути поезда, следующие в направлении Сумщины и с нее, движутся по объездным маршрутам.
"Вчера из-за изменения направлений движения были значительные задержки в прибытии и отправлении поездов. Однако все мероприятия направлены прежде всего на безопасность пассажиров. Движение организовано так, чтобы люди не подвергались опасности", - заявил чиновник.
Напомним, накануне из-за ситуации в безопасности "Укрзализныця" приостановила и отменила поезда на одном направлении. В Полтавской области произошли изменения в движении поездов. В частности, некоторые загородные рейсы не курсировали.
Кроме того, в Черниговской области было затруднено движение поездов . На Нежинском направлении некоторые рейсы курсируют по измененным маршрутам, а некоторые – задерживаются в пути.