РФ атаковала железную дорогу в нескольких областях: что известно

Армия Российской Федерации в очередной раз атаковала украинскую железную дорогу. Повреждена инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, сегодня российские военные нанесли удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине. Были повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура.

Раз захватчики ударили по железнодорожному депо в Конотопе Сумской области. В результате атаки произошли повреждения технического подвижного состава.

Кулеба акцентировал внимание на том, что армия РФ продолжает атаки на этот железнодорожный узел на Сумщине.

«Работники не пострадали. На месте работают аварийные и восстановительные бригады», — сообщил чиновник.

Изменения движения поездов

На 11 февраля «Укрзализныця» изменила движение поездов в Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях. Решение было принято с учетом ситуации безопасности в отдельных регионах.

В частности, в Сумской области региональные поезда сейчас курсируют «до» и «от» Конотопа, а пригородные — до станции Кролевец. В Черниговской области временно не будут осуществлять рейсы по маршруту Сновск — Бахмач — Сновск.

В Харьковской области на участке Лозовая — Барвенково — Краматорск перевозку пассажиров осуществляют автобусным объездом. В Запорожской области в зависимости от ситуации поезда либо пропускают, либо организуют автобусные перевозки.

Напомним, несколько дней назад россияне обстреляли железную дорогу на севере страны. В частности, в Сумской области была атакована инфраструктура и поврежден локомотив.