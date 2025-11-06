ТСН в социальных сетях

Украина
1437
1 мин

РФ атаковала железную дорогу в нескольких областях: ряд поездов задерживаются (список)

Из-за российского обстрела поезда в нескольких областях движутся со значительными задержками. В частности, в Пшемышль.

Елена Капник
Укрзализныця.

Укрзализныця. / © Getty Images

Российская армия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской области. Поезда в восточных регионах меняют маршрут и двигаются с задержками.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

По измененным маршрутам и с задержками курсируют поезда восточного направления. Это – рейсы:

  • №102 Херсон – Гусаровка,

  • №104 Львов – Гусаровка,

  • №712 Киев – Гусаровка,

  • №92 Одесса – Гусаровка.

Также поезд №733 Днепр – Киев двигается со вспомогательным локомотивом. Примерное отставание от графика составляет менее часа.

Из-за повреждений в Донецком и Запорожском направлениях несколько поездов задерживаются - до пяти часов:

  • № 31/32 Запорожье - Перемышль

  • № 119/120 Днепр – Хелм, которым также доставляем прицепные вагоны Павлоград – Киев,

  • №37/38 Запорожье – Киев.

В УЗ отмечают, что с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда на Сумщине, а также из Черниговской области в Киев.

Отметим, председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил , что россияне атаковали станцию "Запорожье-Каменское" на Днепропетровщине.

Атака на станцию "Запорожье-Каменское". Фото: Александр Перцовский.

Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов , следующих в Краматорском направлении. Поезда будут ехать до станций Гусаровка или Барвенково. Такое решение было принято по ходатайству Донецкой ОВА. Оно, говорят в УЗ, продиктовано исключительно соображениями безопасности пассажиров и железнодорожников.

