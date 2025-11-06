РФ атаковала железную дорогу в нескольких областях: ряд поездов задерживаются (список)

Укрзализныця. / © Getty Images

Российская армия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской области. Поезда в восточных регионах меняют маршрут и двигаются с задержками.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

По измененным маршрутам и с задержками курсируют поезда восточного направления. Это – рейсы:

№102 Херсон – Гусаровка,

№104 Львов – Гусаровка,

№712 Киев – Гусаровка,

№92 Одесса – Гусаровка.

Также поезд №733 Днепр – Киев двигается со вспомогательным локомотивом. Примерное отставание от графика составляет менее часа.

Из-за повреждений в Донецком и Запорожском направлениях несколько поездов задерживаются - до пяти часов:

№ 31/32 Запорожье - Перемышль

№ 119/120 Днепр – Хелм, которым также доставляем прицепные вагоны Павлоград – Киев,

№37/38 Запорожье – Киев.

В УЗ отмечают, что с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда на Сумщине, а также из Черниговской области в Киев.

Отметим, председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил , что россияне атаковали станцию "Запорожье-Каменское" на Днепропетровщине.

Атака на станцию "Запорожье-Каменское". Фото: Александр Перцовский.

Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов , следующих в Краматорском направлении. Поезда будут ехать до станций Гусаровка или Барвенково. Такое решение было принято по ходатайству Донецкой ОВА. Оно, говорят в УЗ, продиктовано исключительно соображениями безопасности пассажиров и железнодорожников.

