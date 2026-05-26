Украина
РФ атаковала жилой сектор в одной из областей: возникли разрушения и пожары (фото)
Российская атака превратила обычный жилой дом в руин
В ночь на вторник, 26 мая, армия РФ ударила по Полтавскому району. оккупанты атаковали жилой сектор.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
По данным спасателей, в Полтавском районе в результате атаки повреждены жилищный сектор и объекты инфраструктуры. Возникли масштабные пожары. К утру их удалось ликвидировать.
«Был разрушен жилой дом, где проживала пожилая жительница. Спасатели извлекли пострадавшую из-под завалов и передали медикам», — говорится в сообщении.
Атака на Полтавщину.
Как сообщалось, ночью на 26 мая Россия атаковала Украину ударными БпЛА. В нескольких областях фиксировали беспилотники. В частности, россияне атаковали Одессу и Харьков.
В Одессе погиб один человек. Кроме того, в результате удара трое травмированы.