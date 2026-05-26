РФ атаковала жилой сектор в одной из областей: возникли разрушения и пожары (фото)

Спасатели. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В ночь на вторник, 26 мая, армия РФ ударила по Полтавскому району. оккупанты атаковали жилой сектор.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, в Полтавском районе в результате атаки повреждены жилищный сектор и объекты инфраструктуры. Возникли масштабные пожары. К утру их удалось ликвидировать.

«Был разрушен жилой дом, где проживала пожилая жительница. Спасатели извлекли пострадавшую из-под завалов и передали медикам», — говорится в сообщении.

Атака на Полтавщину.

В результате атаки на Полтавскую область был разрушен дом. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Как сообщалось, ночью на 26 мая Россия атаковала Украину ударными БпЛА. В нескольких областях фиксировали беспилотники. В частности, россияне атаковали Одессу и Харьков.

В Одессе погиб один человек. Кроме того, в результате удара трое травмированы.

