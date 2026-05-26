ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
353
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала жилой сектор в одной из областей: возникли разрушения и пожары (фото)

Российская атака превратила обычный жилой дом в руин

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Спасатели.

Спасатели. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В ночь на вторник, 26 мая, армия РФ ударила по Полтавскому району. оккупанты атаковали жилой сектор.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, в Полтавском районе в результате атаки повреждены жилищный сектор и объекты инфраструктуры. Возникли масштабные пожары. К утру их удалось ликвидировать.

«Был разрушен жилой дом, где проживала пожилая жительница. Спасатели извлекли пострадавшую из-под завалов и передали медикам», — говорится в сообщении.

Атака на Полтавщину.

В результате атаки на Полтавскую область был разрушен дом. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В результате атаки на Полтавскую область был разрушен дом. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В результате атаки на Полтавскую область был разрушен дом. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В результате атаки на Полтавскую область был разрушен дом. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В результате атаки на Полтавскую область был разрушен дом. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В результате атаки на Полтавскую область был разрушен дом. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В результате атаки на Полтавскую область был разрушен дом. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В результате атаки на Полтавскую область был разрушен дом. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В результате атаки на Полтавскую область был разрушен дом. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В результате атаки на Полтавскую область был разрушен дом. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Как сообщалось, ночью на 26 мая Россия атаковала Украину ударными БпЛА. В нескольких областях фиксировали беспилотники. В частности, россияне атаковали Одессу и Харьков.

В Одессе погиб один человек. Кроме того, в результате удара трое травмированы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
353
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie