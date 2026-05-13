РФ атаковала жилые дома в Полтаве: в городе начались перебои с водой и светом
В ночь на 13 мая враг атаковал Полтавскую общину беспилотниками: зафиксировано попадание вражеских дронов в электроподстанцию.
В Полтаве 13 мая были слышны взрывы. В оперативную службу города 15-80 поступают обращения по перебоям с электро- и водоснабжением.
Об этом сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова в Telegram.
«По предварительной информации, в результате взрывной волны выбиты и повреждены окна в жилых домах. Самое главное по состоянию сейчас в городские больницы обращений не было», — написала она.
Городские службы уже уточняют объем повреждений и работают по взаимодействию с профильными службами.
Руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич уточнил в Telegram, что в ночь на 13 мая враг атаковал Полтавскую общину: зафиксировано попадание вражеских БПЛА в электроподстанцию.
«Без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов», — отметил он.
Также, по данным должностного лица, повреждено остекление близлежащих домов. Информация о травмированных пока не поступала.
Напомним, враг атаковал Полтаву 2 мая, город содрогался от взрывов.