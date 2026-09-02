РФ атаковала Житомирщину безпилотниками: появились первые последствия удара

Атака РФ / © ТСН.ua

Реклама

Российские войска вечером 2 сентября нанесли удар по Житомирской общине.

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Реклама

Атака РФ на Житомирскую область — что известно

Он отметил, что около 19.26 Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение реактивного беспилотника с юга в направлении Житомира, после чего в регионе прозвучала опасность.

Реклама

«Пока известно о повреждении объектов гражданской инфраструктуры в Житомирской общине», — отметили в ОВА.

На местах происшествия уже работают экипажи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и бригады экстренной медицинской помощи. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Виталий Бунечко призвал жителей не снимать и не публиковать в Сети фото и видео последствий вражеских ударов, чтобы не помогать противнику. Руководитель ОВА также напомнил о важности пребывания в безопасных местах во время воздушной тревоги и призвал не игнорировать угрозы из воздуха.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Винницкой области вечером 2 сентября из-за атаки РФ упали обломки беспилотника, что привело к разрушениям и травмированию людей.

Реклама

Также российские войска днем 2 сентября нанесли удар в Одесской области по пассажирскому поезду, который направлялся в Днепр.

А в Киеве во время атаки 2 сентября российский дрон попал в жилой дом. Также из-за ударов повреждено медицинское учреждение и возник пожар на территории учебного заведения.

Новости партнеров

Новости партнеров