РФ атаковали объекты «Нафтогаза» в двух областях: что известно о последствиях

Атака на инфраструктуру «Нафтогаза»: в компании сообщили о последствиях обстрелов 13 мая

Реклама

Сегодня днем, 13 мая, российские войска снова атаковали инфраструктуру «Нефтегаза» сразу в нескольких регионах Украины.

Об этом передает пресс-служба Группы «Нафтогаз».

В Харьковской области вражеский беспилотник повредил газодобывающий объект.

Реклама

Также под ударом оказалось предприятие «Нефтегаза» в Житомирской области. В результате атаки на месте возник пожар.

На обоих объектах обошлось без пострадавших.

«Только что позволит ситуация с безопасностью, начнем оценку последствий и необходимые работы, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Также в субботу, 9 мая, россияне FPV-дроном атаковали работников «Нафтогаза», которые ехали восстанавливать газ в Дружковке Донецкой области.

Реклама

Напомним, сегодня днем Россия осуществила массированную атаку по ряду областей запада и центра страны — под ударом были Ровенщина, Волынь, Житомирщина, Киевщина, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская области.

По словам президента Зеленского, в результате российских ударов сегодня днем шесть человек погибли. В частности, в Ровенской области 3 человека погибли и 4 ранены.

Новости партнеров