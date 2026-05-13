РФ атаковали объекты «Нафтогаза» в двух областях: что известно о последствиях
Российские войска продолжают системный террор против украинской энергетики: днем 13 мая под ударом оказались объекты «Нефтегаза».
Сегодня днем, 13 мая, российские войска снова атаковали инфраструктуру «Нефтегаза» сразу в нескольких регионах Украины.
Об этом передает пресс-служба Группы «Нафтогаз».
В Харьковской области вражеский беспилотник повредил газодобывающий объект.
Также под ударом оказалось предприятие «Нефтегаза» в Житомирской области. В результате атаки на месте возник пожар.
На обоих объектах обошлось без пострадавших.
«Только что позволит ситуация с безопасностью, начнем оценку последствий и необходимые работы, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
Также в субботу, 9 мая, россияне FPV-дроном атаковали работников «Нафтогаза», которые ехали восстанавливать газ в Дружковке Донецкой области.
Напомним, сегодня днем Россия осуществила массированную атаку по ряду областей запада и центра страны — под ударом были Ровенщина, Волынь, Житомирщина, Киевщина, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская области.
По словам президента Зеленского, в результате российских ударов сегодня днем шесть человек погибли. В частности, в Ровенской области 3 человека погибли и 4 ранены.