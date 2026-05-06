- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3803
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала центр Сум: дроны попали прямо в детский сад — первые детали (фото, видео)
Российские дроны атаковали город прямо посреди дня.
Город Сумы в среду, 6 мая, оказался под атакой российских беспилотников. В областном центре произошла серия взрывов, после которых небо затянуло дымом. Произошли попадания в здание детского сада.
Что известно об атаке на областной центр, читайте в материале ТСН.ua.
Телеграм-каналы сообщили о нескольких мощных взрывах, которые всколыхнули Сумы после 10:00. Воздушные силы предупреждали о БпЛА, которые направлялись к городу.
«В Сумах после взрывов вспыхнул пожар», — сообщили корреспонденты «Суспільного».
Атака РФ на Сумы — что известно
Впоследствии руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что двумя ударными БпЛА россияне ударили по гражданскому зданию в центральной части города.
«Продолжается спасательная операция. Атака продолжается», — подчеркнул чиновник.
Затем секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь уточнил, что зафиксировано попадание двух БпЛА в центральной части города — в здание детского сада.
Напомним, сегодня утром РФ атаковала Харьков. В Новобаварском районе произошло попадания дрона в жилой дом. В общей сложности повреждено семь частных домов. Есть потерпевшие.