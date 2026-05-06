ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3803
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала центр Сум: дроны попали прямо в детский сад — первые детали (фото, видео)

Российские дроны атаковали город прямо посреди дня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Атака на Сумы.

Атака на Сумы. / © Суспільне

Дополнено новыми материалами

Город Сумы в среду, 6 мая, оказался под атакой российских беспилотников. В областном центре произошла серия взрывов, после которых небо затянуло дымом. Произошли попадания в здание детского сада.

Что известно об атаке на областной центр, читайте в материале ТСН.ua.

Телеграм-каналы сообщили о нескольких мощных взрывах, которые всколыхнули Сумы после 10:00. Воздушные силы предупреждали о БпЛА, которые направлялись к городу.

«В Сумах после взрывов вспыхнул пожар», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Атака РФ на Сумы — что известно

Впоследствии руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что двумя ударными БпЛА россияне ударили по гражданскому зданию в центральной части города.

«Продолжается спасательная операция. Атака продолжается», — подчеркнул чиновник.

Затем секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь уточнил, что зафиксировано попадание двух БпЛА в центральной части города — в здание детского сада.

Атака на Суммы 6 мая. Фото: Артём Кобзарь. / © Сумской горсовет

Атака на Суммы 6 мая. Фото: Артём Кобзарь. / © Сумской горсовет

Напомним, сегодня утром РФ атаковала Харьков. В Новобаварском районе произошло попадания дрона в жилой дом. В общей сложности повреждено семь частных домов. Есть потерпевшие.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
3803
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie