Атака на Сумы. / © Суспільне

Дополнено новыми материалами

Город Сумы в среду, 6 мая, оказался под атакой российских беспилотников. В областном центре произошла серия взрывов, после которых небо затянуло дымом. Произошли попадания в здание детского сада.

Телеграм-каналы сообщили о нескольких мощных взрывах, которые всколыхнули Сумы после 10:00. Воздушные силы предупреждали о БпЛА, которые направлялись к городу.

«В Сумах после взрывов вспыхнул пожар», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Атака РФ на Сумы — что известно

Впоследствии руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что двумя ударными БпЛА россияне ударили по гражданскому зданию в центральной части города.

«Продолжается спасательная операция. Атака продолжается», — подчеркнул чиновник.

Затем секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь уточнил, что зафиксировано попадание двух БпЛА в центральной части города — в здание детского сада.

Атака на Суммы 6 мая. Фото: Артём Кобзарь. / © Сумской горсовет

Напомним, сегодня утром РФ атаковала Харьков. В Новобаварском районе произошло попадания дрона в жилой дом. В общей сложности повреждено семь частных домов. Есть потерпевшие.

