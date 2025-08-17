- Дата публикации
РФ атаковало село в Запорожье: погиб ребенок, другие члены семьи ранены
В результате обстрела РФ погиб 15-летний парень, еще шесть человек, в том числе два ребенка — были ранены.
Один ребенок погиб, двое детей и четверо взрослых получили ранения во время авиаудара РФ по Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, Россия атаковала село Новояковловка Запорожского района, предварительно ФАБами.
«В результате обстрела погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители — 40-летний папа и 36-летняя мать — ранены. Пострадали и двое мужчин — 41 и 51 лет», — сообщил председатель ОВА,
Дом семьи разрушен. Повреждены и дома расположены рядом.
