РФ атаковала объект инфраструктуры в Запорожье: есть раненые

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В Запорожье 16 июня армия РФ пытается наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Есть травмированные.

Об этом пишет руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

В результате атаки на один из таких объектов пострадали три человека.

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«Пока известно о трех травмированных из-за атаки на один из объектов — им предоставлена вся необходимая медицинская помощь», — отметил чиновник.

Информация о последствиях удара уточняется.

Рание говорилось об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.

Напомним, в понедельник, 15 июня, враг атаковал город Запорожье. Зафиксировано повреждение кареты скорой помощи. В результате удара ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работали экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.

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