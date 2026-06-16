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- Украина
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РФ атаковала объект инфраструктуры в Запорожье: есть раненые
Три человека получили ранения из-за обстрела Запорожья.
В Запорожье 16 июня армия РФ пытается наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Есть травмированные.
Об этом пишет руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.
В результате атаки на один из таких объектов пострадали три человека.
«Пока известно о трех травмированных из-за атаки на один из объектов — им предоставлена вся необходимая медицинская помощь», — отметил чиновник.
Информация о последствиях удара уточняется.
Рание говорилось об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.
Напомним, в понедельник, 15 июня, враг атаковал город Запорожье. Зафиксировано повреждение кареты скорой помощи. В результате удара ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работали экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.