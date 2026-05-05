РФ атакует днем и ночью: Игнат раскрыл истинные намерения вражеских ударов

Российская армия атакует без паузы и практически круглосуточно «кошмарит» Украину.

Елена Капник
Атака РФ на Днепр в марте.

Агрессор Российская Федерация продолжает давить на Украину, совершая атаки и днем, и ночью. Обстрелы продолжаются практически непрерывно уже не первую неделю.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

По его словам, для своих атак россияне применяют дроны-имитаторы — беспилотники, которые не поражают цели, но заставляют украинскую ПВО постоянно реагировать.

Цель таких действий страны-агрессора комплексная, пояснил Игнат, а также выделил несколько направлений давления:

  • истощение ПВО — и наземных комплексов, и авиации;

  • давление на людей — военных, операторов, персонал;

  • уничтожение запасов — боеприпасов и техники.

«Всем нужен отдых, враг это понимает. Иногда атаки направляют такие большие круглосуточно. Таким образом, выматывают людей, технику и наши запасы. Где-то они могли накопить определенное количество. Ну, и таким образом спланировали тот или иной удар в 2-3 минуты в течение суток», — объяснил представитель ВС.

По словам Игната, круглосуточные атаки россиян — не что-то принципиально новое. Захватчики практиковали такой подход, поэтому он остается частью общей стратегии на истощение. Ведь если россияне наносят удары безостановочно, то нагрузка растет сразу в нескольких плоскостях: страдает ПВО, экономика и боевой ресурс армии.

Напомним, в апреле агрессор РФ установила рекорд атак дронами по Украине — оккупанты выпустили 6500 дальнобойных БпЛА. Это на 2% больше, чем в марте. Кроме количества, враг сменил тактику: россияне стали чаще наносить удары по гражданским объектам в светлое время суток. Вероятно, подобные действия РФ направлены на увеличение потерь среди мирных граждан.

