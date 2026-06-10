Взрыв. / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром 10 июня в Харькове раздался мощный взрыв. В областном центре в 07:58 была объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщают местные медиа.

«В Харькове раздался взрыв», — сообщило издание «Суспільне».

Реклама

В то же время, воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников: «БпЛА из Белгородской области (РФ) в направлении Харькова».

Как сообщалось, ночью в Харькове также раздавались взрывы. В частности, город атаковали реактивные БПЛА. Много попаданий произошло в нескольких районах. Возникли пожары, зафиксированы разрушения.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что дроны атаковали в областном центре Холодногорский, Шевченковский и Киевский районы. Травмы получили местные жители.

Новости партнеров