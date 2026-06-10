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- Украина
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РФ утром ударила по областному центру, который бомбила всю ночь: раздаются взрывы — детали
В городе объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.
Утром 10 июня в Харькове раздался мощный взрыв. В областном центре в 07:58 была объявлена воздушная тревога.
О взрывах сообщают местные медиа.
«В Харькове раздался взрыв», — сообщило издание «Суспільне».
В то же время, воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников: «БпЛА из Белгородской области (РФ) в направлении Харькова».
Как сообщалось, ночью в Харькове также раздавались взрывы. В частности, город атаковали реактивные БПЛА. Много попаданий произошло в нескольких районах. Возникли пожары, зафиксированы разрушения.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что дроны атаковали в областном центре Холодногорский, Шевченковский и Киевский районы. Травмы получили местные жители.