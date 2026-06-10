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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
584
Время на прочтение
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РФ утром ударила по областному центру, который бомбила всю ночь: раздаются взрывы — детали

В городе объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрыв.

Взрыв. / © Getty Images

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Утром 10 июня в Харькове раздался мощный взрыв. В областном центре в 07:58 была объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщают местные медиа.

«В Харькове раздался взрыв», — сообщило издание «Суспільне».

В то же время, воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников: «БпЛА из Белгородской области (РФ) в направлении Харькова».

Как сообщалось, ночью в Харькове также раздавались взрывы. В частности, город атаковали реактивные БПЛА. Много попаданий произошло в нескольких районах. Возникли пожары, зафиксированы разрушения.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что дроны атаковали в областном центре Холодногорский, Шевченковский и Киевский районы. Травмы получили местные жители.

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Дата публикации
Количество просмотров
584
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