РФ атакует энергетику: графики отключения света не действуют
Ранее обнародованные графики почасовых обесточений сейчас бездействуют.
С ночи 7 февраля армия России атакует объекты энергетики в Украине. Из-за нанесенных повреждений в большинстве регионов применены аварийные отключения света.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
«Россия совершает очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. В результате нанесенных врагом повреждений — в большинстве регионов применены аварийные отключения», — говорится в сообщении.
В регионах бездействуют ранее обнародованные графики почасовых обесточений. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Энергетики подчеркивают, что восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности.
В ДТЭК сообщили, что экстренные отключения применены в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.
Как сообщалось, утром 7 февраля в Киеве из-за атаки действуют экстренные отключения. Заметим, что накануне в ДТЭК отметили, что у жителей двух районов столицы будет больше света. Речь идет о Днепровском и Дарницком районах, где сложная ситуация с отоплением.