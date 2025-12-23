- Дата публикации
РФ атакует Ивано-Франковскую область: произошли взрывы, что известно
В ряде населенных пунктов Прикарпатья произошли отключения электроэнергии.
Утром 23 декабря российская армия ударила по Янтарю Ивано-Франковской области «Шахедами». В городе были слышны звуки взрывов. Работали силы ПВО
Об этом сообщили корреспонденты «Суспільного».
В городе произошла серия взрывов. Первые — прозвучали около 06:16. Громко также было около 06:30 и в 07:10.
Руководитель областной военной администрации Светлана Онищук сообщила об атаке беспилотников.
«Враг „Шахедами“ атакует Прикарпатье! Работает ПВО! Находитесь в безопасных местах», — отметила чиновница.
В свою очередь, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что комбинированный удар может быть затяжным.
Местные жители сообщают, что в Янтаре, Войниловской и Галицкой общинах произошли перебои со светом.
Как сообщалось, 23 декабря армия РФ снова ударила по объектам энергетики. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.