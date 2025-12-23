РФ атакует Ивано-Франковскую область: произошли взрывы, что известно

Взрыв. / © Associated Press

Утром 23 декабря российская армия ударила по Янтарю Ивано-Франковской области «Шахедами». В городе были слышны звуки взрывов. Работали силы ПВО

Об этом сообщили корреспонденты «Суспільного».

В городе произошла серия взрывов. Первые — прозвучали около 06:16. Громко также было около 06:30 и в 07:10.

Руководитель областной военной администрации Светлана Онищук сообщила об атаке беспилотников.

«Враг „Шахедами“ атакует Прикарпатье! Работает ПВО! Находитесь в безопасных местах», — отметила чиновница.

В свою очередь, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что комбинированный удар может быть затяжным.

Местные жители сообщают, что в Янтаре, Войниловской и Галицкой общинах произошли перебои со светом.

Как сообщалось, 23 декабря армия РФ снова ударила по объектам энергетики. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.