РФ атакует Ивано-Франковскую область: раздаются взрывы

В частности, ракеты фиксировали в направлении Коломыи.

Утром 15 января во время воздушной тревоги в Ивано-Франковской области произошли сильные взрывы. В частности, было громко в областном центре.

Об этом сообщают мониторинговые чаты и корреспонденты ТСН.ua.

В частности, в областном центре произошло несколько мощных взрывов. Также было громко в области. В частности, ракеты фиксировали в направлении Коломыи.

Как сообщалось, утром 15 января взрывы произошли в Ивано-Франковске. Во время воздушной тревоги работали силы ПВО.

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