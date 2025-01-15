РФ атакует Ивано-Франковскую область: раздаются взрывы

В частности, ракеты фиксировали в направлении Коломыи.
Утром 15 января во время воздушной тревоги в Ивано-Франковской области произошли сильные взрывы. В частности, было громко в областном центре.
Об этом сообщают мониторинговые чаты и корреспонденты ТСН.ua.
В частности, в областном центре произошло несколько мощных взрывов. Также было громко в области. В частности, ракеты фиксировали в направлении Коломыи.
Как сообщалось, утром 15 января взрывы произошли в Ивано-Франковске. Во время воздушной тревоги работали силы ПВО.