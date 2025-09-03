РФ атакует Константиновку: 9 людей погибли, 7 ранены — из города выехала последняя больница

Удар по Константиновке 3 сентября / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

За сегодняшний день, 3 сентября, в Константиновке в результате российских обстрелов погибли 9 человек и еще семеро были ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, утром россияне обстреляли город из ствольной артиллерии — погибли 8 человек от 44 до 74 лет, ранения получили шесть человек. Повреждены 2 многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и 5 торговых павильонов.

Кроме того, враг дважды бил FPV-дронами по гражданским автомобилям — в результате этих атак погибла 36-летняя женщина, еще 1 человек ранен.

«Покушения на жизнь гражданских — это не единичные случаи, а осознанный и целенаправленный метод действия российско-террористических группировок. Для них убийства мирных украинцев — это развлечение! Не помогайте им играть в эту смертельную игру», — отметил Филашкин, призвав гражданских жителей Донбасса выехать в более безопасные регионы.

Вчера, 2 сентября, российские войска ударили FPV-дроном по гражданскому автобусу в Константиновке. В результате удара ранены три человека — две женщины 43 и 64 лет и 77-летний водитель автобус.

В Константиновке закрылась последняя больница

Как передает «Суспильне Донбасс», в Константиновке из-за ежедневных российских обстрелов и нехватки врачей прекратили работу стационарные отделения и поликлиника многопрофильной городской больницы интенсивного лечения. Это последняя больница, работавшая в городе.

До полномасштабного вторжения она оказывала помощь более 100 тысячам людей, а после принимала пациентов из Бахмута, Торецка и Часового Яра.

Директор Константиновской многопрофильной городской больницы интенсивного лечения Елена Руденко рассказала, что в городе сейчас такие условия, что уже невозможно оказывать помощь. Это очень опасно и для пациентов и для врачей. Из-за российских обстрелов в помещениях больницы нет света и отсутствует водоснабжение.

«Во-первых, у нас многие врачи уехали, мы уже не можем оказывать помощь. У нас уже выехали все анестезиологи, у нас нет травматологов, у нас хирурги выехали, поэтому оказывать помощь мы уже не можем», — отметила Елена Руденко.

По словам заведующего хирургическим отделением Юрия Мишастого, оккупанты с весны прицельно начали обстреливать больницу.

Юрий Мишастый был одним из трех хирургов, работавших в последние дни. Он эвакуировался из Константиновки 31 августа.

«Я увидел ужас: значит, школы, детские сады, все было разбито — все. Они бомбили все. Все. И больнице доставалось. Несколько раз прилетало. Побьют OSB, это такие деревянные щиты, — оно все вылетало, потому что очень здание тряслось. Очень мощные были при „прилете“, пыль стояла стеной», — рассказал врач.

Всех пациентов из Константиновки парамедики отправляют в Дружковку.

«Мы последние выходим из города. 12 августа ушла „скорая помощь“ из города. А пациенты тяжелые, а пути эвакуации у нас были уже отрезаны. Если тяжелый пациент, как мы можем его эвакуировать, когда скорой нет. Я считаю, что у меня люди были до последнего и сделали все возможное. Ну, когда у нас рядом прилеты, уже ГСЧС даже вывели из города. У нас горит рядом, а спасать некому. Ну, как можно оставить людей?», — возмущается директор больницы Елена Руденко.

Ранее сообщалось, что РФ ударила по рынку Константиновки из «Смерчей», запустив 8 ракет.