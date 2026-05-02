ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
944
Время на прочтение
1 мин

РФ атакует крупный областной центр: гремят взрывы

Воздушная тревога продолжается.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Комментарии
ПВО

ПВО / © ТСН

В Полтаве вечером 2 мая раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает издание NV.

По предварительной информации, в городе могут работать силы противовоздушной обороны. Жители сообщают о звуках взрывов, которые, вероятно, связаны с уничтожением воздушных целей.

В ПС Украины отметили, что группы враждебных БПЛА двигаются из Сумщины в западном направлении через Черниговщину и Полтавщину в направлении Киевщины.

Власти призывают находиться жителей в безопасных местах.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, российские войска совершили массированную атаку на автозаправочные станции в Харькове — зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по АЗС.

Также, в ночь на 2 мая 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В Николаеве под удар «Шахедов» попала энергетическая инфраструктура.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
944
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie