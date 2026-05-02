РФ атакует крупный областной центр: гремят взрывы

В Полтаве вечером 2 мая раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает издание NV.

По предварительной информации, в городе могут работать силы противовоздушной обороны. Жители сообщают о звуках взрывов, которые, вероятно, связаны с уничтожением воздушных целей.

В ПС Украины отметили, что группы враждебных БПЛА двигаются из Сумщины в западном направлении через Черниговщину и Полтавщину в направлении Киевщины.

Власти призывают находиться жителей в безопасных местах.

Напомним, российские войска совершили массированную атаку на автозаправочные станции в Харькове — зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по АЗС.

Также, в ночь на 2 мая 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В Николаеве под удар «Шахедов» попала энергетическая инфраструктура.

