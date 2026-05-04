Украина
1036
РФ атакует крупный областной центр: первые детали от властей о последствиях

Российская армия атакует областной центр беспилотниками.

Елена Капник
Взрыв / © Associated Press

Вечером 4 мая в Днепре произошли мощные взрывы. Российская армия атаковала областной центр БплА.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

«Враг атакует Днепр. Загорелся частный дом. Информация о пострадавших уточняется», — подчеркнул он.

Пока угроза для областного центра остается. В Днепре с 20:38 объявлена тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе российских беспилотников для области, а затем — для города. Отметим, что местные медиа сообщили, что после взрывов в небо поднялся столб дыма.

Напомним, днем 3 мая Днепр также находился под ударом РФ. Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому кварталу. Было повреждено общежитие. Один человек погиб, а более десяти получили травмы.

Кроме того, в Днепре были повреждены админздание университета, бизнес-центр, жилые дома, хозяйственное сооружение и автомобили.

