РФ атакует крупный областной центр: «прилет» произошел в админздание

В городе во время воздушной тревоги, длившейся полчаса, произошло несколько взрывов.

Взрыв. / © Associated Press

Во вторник, 14 апреля, в Чернигове произошли мощные взрывы. Россияне атаковали город беспилотниками. В городе произошел прилет.

Об этом сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

«Один из „Шахедов“ попал в админздание в центре города. В результате взрыва, в админздании выбиты окна и повреждены двери», — подчеркнул глава ОВА.

Впоследствии он добавил, что пострадавших нет.

Взрывы в Чернигове

В Чернигове с 09:01 до 09:34 звучали сирены. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников в направлении областного центра.

Впоследствии в городе произошло несколько взрывов. В МВА подчеркнули, что они связаны с работой ПВО по «Шахедам», которые приближались к городу.

Как сообщалось, утром 14 апреля россияне устроили «Шахедами» по Кривому Рогу. В результате удара зафиксировано повреждение инфраструктуры и возник пожар.

Впоследствии местные власти сообщили, что оккупанты вторично за утро атаковали Кривой Рог. Вновь произошел «прилет» по инфраструктуре.

