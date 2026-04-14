РФ атакует крупный областной центр: «прилет» произошел в админздание
В городе во время воздушной тревоги, длившейся полчаса, произошло несколько взрывов.
Во вторник, 14 апреля, в Чернигове произошли мощные взрывы. Россияне атаковали город беспилотниками. В городе произошел прилет.
Об этом сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
«Один из „Шахедов“ попал в админздание в центре города. В результате взрыва, в админздании выбиты окна и повреждены двери», — подчеркнул глава ОВА.
Впоследствии он добавил, что пострадавших нет.
Взрывы в Чернигове
В Чернигове с 09:01 до 09:34 звучали сирены. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников в направлении областного центра.
Впоследствии в городе произошло несколько взрывов. В МВА подчеркнули, что они связаны с работой ПВО по «Шахедам», которые приближались к городу.
Как сообщалось, утром 14 апреля россияне устроили «Шахедами» по Кривому Рогу. В результате удара зафиксировано повреждение инфраструктуры и возник пожар.
Впоследствии местные власти сообщили, что оккупанты вторично за утро атаковали Кривой Рог. Вновь произошел «прилет» по инфраструктуре.