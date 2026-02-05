ТСН в социальных сетях

РФ атакует крупный областной центр: раздаются сильные взрывы

Военные предупреждали об угрозе дронов и скоростной цели.

Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром четверга, 5 февраля, в Харькове произошли мощные взрывы. Российские военные нанесли удар по Слободскому району.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Враг нанес удар по Слободскому району Харькова. Последствия уточняются», — подчеркнул чиновник.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.

Что известно о последствиях

Местные телеграммы-каналы пишут, что после атаки в городе фиксируют перебои со светом. В частности, поезда начали останавливаться у метро.

В Харьковском метрополитене сообщили, что в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме движение поездов Холодногорско-заводской линией было временно остановлено. Движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям осуществляется с увеличенными интервалами — до 10 мин.

Отметим, что тревогу в Харькове объявили в 05:45. Воздушные силы предупреждали об угрозе БпЛА, а затем — воздушную цель в направлении города.

Напомним, РФ ночью 5 февраля атаковала Украину ударными беспилотниками . В частности, взрывы раздавались в Киеве, Запорожье и Сумах.

