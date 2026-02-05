- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 6247
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атакует крупный областной центр: раздаются сильные взрывы
Военные предупреждали об угрозе дронов и скоростной цели.
Утром четверга, 5 февраля, в Харькове произошли мощные взрывы. Российские военные нанесли удар по Слободскому району.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Враг нанес удар по Слободскому району Харькова. Последствия уточняются», — подчеркнул чиновник.
По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.
Что известно о последствиях
Местные телеграммы-каналы пишут, что после атаки в городе фиксируют перебои со светом. В частности, поезда начали останавливаться у метро.
В Харьковском метрополитене сообщили, что в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме движение поездов Холодногорско-заводской линией было временно остановлено. Движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям осуществляется с увеличенными интервалами — до 10 мин.
Отметим, что тревогу в Харькове объявили в 05:45. Воздушные силы предупреждали об угрозе БпЛА, а затем — воздушную цель в направлении города.
Напомним, РФ ночью 5 февраля атаковала Украину ударными беспилотниками . В частности, взрывы раздавались в Киеве, Запорожье и Сумах.