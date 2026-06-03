РФ атаковала крупный областной центр реактивными дронами: есть «прилеты» и пострадавшие — детали

Атака на Харьков. / © Associated Press

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Российские оккупанты в среду, 3 июня, нанесли удары по Харькову реактивными беспилотниками. В областном центре произошли прилеты.

Что известно об ударах по Харькову, читайте в материале ТСН.ua.

В Харькове в 08:20 была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщали о реактивном БПЛА курсе на Харьков с южного направления. Впоследствии в городе произошли взрывы.

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«В воздухе на Харьков идут несколько вражеских боевых дронов — будьте осторожны», — сообщил мэр Игорь Терехов.

Что известно об атаке

По данным властей, попадания реактивного «Шахеда» произошли в Холодногорском и Основянском районах. На месте «прилетов» загорелся пожар. В частности, были повреждены ангар и два автомобиля.

«Количество пострадавших в Харькове возросло до четырех человек», — сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Утренняя атака РФ

Сегодня с самого утра русская армия запустила беспилотники по Украине. Под ударом оказались мероприятие, в частности, Ровенская область, а также юг. Во время воздушной тревоги взрывы произошли в Николаеве.

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Позже в Сарнах Ровенской области произошли взрывы. Русские атаковали город дронами. После взрывов небо затянуло черным дымом.

Дата публикации 23:38, 02.06.26 Количество просмотров 26 Внимание! Новая тактика обстрелов! Будут по несколько дней подряд?!

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