Львов. / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром 20 ноября во время массированной атаки во Львове произошла серия взрывов. Сначала РФ атаковала город беспилотниками, а затем ракетами. Есть погибшие.

Что известно об атаке на Львов — читайте на ТСН.ua.

Реклама

Во Львовском районе в 05:47 объявили «красную» воздушную тревогу из-за угрозы ракет. До этого после полуночи несколько раз была тревога «желтого» уровня. Ночью на город летели дроны.

Реклама

Утром Львов оказался под атакой ракет. Около 06:50, а также около 08:00 Воздушные силы сообщили о крылатых ракетах, державших курс на областной центр.

«Ракеты из Ивано-Франковской области на Львовщину и меняют курс в направлении Львова», — подчеркнули военные в 08:03.

Взрывы во Львове — что известно

Новые взрывы потрясли Львов около 08:00. Кроме того, в областном центре было шумно около 07:00 и 07:30.

Заметим, первые взрывы во Львове произошли около пяти утра, когда город атаковали реактивные БПЛА. Мэр Андрей Садовый сообщал о работе сил ПВО.

Реклама

Жертвы атаки

Руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что два человека погибли во время атаки по железнодорожной станции «Скнилов». Кроме того, по меньшей мере четыре оседа травмированы.

Последствия атаки на Львов

Во Львове и пригороде зафиксировали последствия российской атаки: повреждены автомобили и дом. Произошло попадание в билетный терминал на железнодорожной станции «Скнилов». На месте работают спасатели и другие службы.

Ранее мэр сообщил, что во Львове и пригороде обнаружили последствия вражеской атаки. В частности, в городе и области были введены графики аварийных отключений света.

По состоянию на 08:00, по данным мэрии, обломки дрона повредили два автомобиля и выбили окна в общежитии. Кроме того, часть ракеты была найдена на одной из городских улиц — прямо на тротуаре. На месте работают спасатели.

Реклама

Также в селе Лисиничи поврежден частный жилой дом. По предварительной информации обошлось без пострадавших и пожаров.

Напомним, Польша отреагировала на атаку РФ по западным областям Украины. Командование Вооруженных сил страны сообщило о привлечении необходимых сил и средств противовоздушной обороны. В то же время польские военные подчеркнули, что эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства страны.

По данным мониторинговых каналов, российская ракета могла пересечь воздушное пространство Польши. В Люблине объявили воздушную тревогу и включили сирены.

Новости партнеров