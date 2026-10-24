РФ атакует мероприятие Украины: раздаются взрывы, "прилетело" на Ровенщине - что известно о последствиях (фото)

Последствия атаки на гражданское предприятие / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

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Во время очередной вражеской атаки на Ровенскую область получило повреждения гражданское предприятие, расположенное в Сарненском районе.

Об этом в своем обращении сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в Telegram.

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По предварительным данным, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

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«Гражданское предприятие в Сарненщине получило повреждения во время очередной вражеской атаки. К счастью, без пострадавших», — написал Коваль.

На месте происшествия оперативно приступили к работе спасатели и все профильные экстренные службы для ликвидации последствий обстрела.

Ранее мы писали о том, что на Ровенщине в результате российской атаки потерпело поражение производственное предприятие, которое из-за повреждения было вынуждено прекратить работу.

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