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РФ атакует мероприятие Украины: раздаются взрывы, "прилетело" на Ровенщине - что известно о последствиях (фото)
Во время очередной вражеской атаки на запад Украины россияне нанесли удар по Сарненскому району Ровенщины, повредив гражданское предприятие, сообщает глава ОВА Александр Коваль.
Во время очередной вражеской атаки на Ровенскую область получило повреждения гражданское предприятие, расположенное в Сарненском районе.
Об этом в своем обращении сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в Telegram.
По предварительным данным, в результате инцидента никто из людей не пострадал.
«Гражданское предприятие в Сарненщине получило повреждения во время очередной вражеской атаки. К счастью, без пострадавших», — написал Коваль.
На месте происшествия оперативно приступили к работе спасатели и все профильные экстренные службы для ликвидации последствий обстрела.
Ранее мы писали о том, что на Ровенщине в результате российской атаки потерпело поражение производственное предприятие, которое из-за повреждения было вынуждено прекратить работу.