РФ атакует объекты "Нефтегаза" в трех областях: бомба влетела в газопровод
Очередная волна агрессии против украинской энергетики: российские захватчики атаковали объекты «Нефтегаза».
Российские военные атаковали объекты «Нефтегаза» в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщил глава правления компании НАК «Нефтегаз» Украины Сергей Корецкий.
По его словам, вчера, 1 мая, обстрелы подвергся газодобывающему объекту на Харьковщине. Имеются повреждения оборудования. Идет оценка последствий атаки.
Кроме того, сегодня после попадания вражеской авиабомбы поврежден газопровод в Запорожской области. Часть потребителей временно осталась без газоснабжения.
«Ремонтные службы координируют действия с военными и приступят к ликвидации, как только позволит ситуация безопасности», — заверил Корецкий.
Также сегодня работник «Нефтегаза» получил ранения в результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Всего с начала 2026 года оккупанты атаковали объекты «Нефтегаза» уже 99 раз, сообщил Корецкий.
