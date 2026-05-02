РФ атакует объекты "Нефтегаза" в трех областях: бомба влетела в газопровод

Россияне атаковали инфраструктуру «Нефтегаза» на Харьковщине, Запорожье и Днепропетровщине / © Associated Press

Реклама

Российские военные атаковали объекты «Нефтегаза» в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщил глава правления компании НАК «Нефтегаз» Украины Сергей Корецкий.

По его словам, вчера, 1 мая, обстрелы подвергся газодобывающему объекту на Харьковщине. Имеются повреждения оборудования. Идет оценка последствий атаки.

Реклама

Кроме того, сегодня после попадания вражеской авиабомбы поврежден газопровод в Запорожской области. Часть потребителей временно осталась без газоснабжения.

«Ремонтные службы координируют действия с военными и приступят к ликвидации, как только позволит ситуация безопасности», — заверил Корецкий.

Также сегодня работник «Нефтегаза» получил ранения в результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего с начала 2026 года оккупанты атаковали объекты «Нефтегаза» уже 99 раз, сообщил Корецкий.

Реклама

Новости партнеров