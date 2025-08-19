РФ атакует Одессу баллистикой: в городе слышны взрывы — первые детали

Удар по Одессе 19 августа / © ТСН.ua

Вечером, 19 августа, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом пишут местные паблики.

Перед этим в Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики из оккупированного Крыма.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:54

Тем временем в соцсетях публикуют первые фото с места прилета.

«На месте прилета видно зарево. Была одна ракета „Искандер-М“, — пишут в местном паблике.

Кроме того, для Одесщины есть угроза от российских «Шахедов».

Официальных комментариев от местных властей об этом ударе на момент публикации новости не было.

Напомним, что в результате удара по Харькову 18 августа погибли двое детей — это 1,5-летняя девочка и 16-летний парень.