- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 7800
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атакует Одессу баллистикой: в городе слышны взрывы — первые детали
Вечером 19 августа в Одессе раздались взрывы.
Вечером, 19 августа, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом пишут местные паблики.
Перед этим в Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики из оккупированного Крыма.
Тем временем в соцсетях публикуют первые фото с места прилета.
«На месте прилета видно зарево. Была одна ракета „Искандер-М“, — пишут в местном паблике.
Кроме того, для Одесщины есть угроза от российских «Шахедов».
Официальных комментариев от местных властей об этом ударе на момент публикации новости не было.
Напомним, что в результате удара по Харькову 18 августа погибли двое детей — это 1,5-летняя девочка и 16-летний парень.