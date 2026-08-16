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- Украина
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РФ атакует один из областных центров: по всему городу пожары
Армия РФ совершила массированную атаку ударными БпЛА по Сумам, повлекшую за собой разрушения в жилом секторе и масштабные пожары.
Поздним вечером 16 августа российские войска запустили свои ударные дроны по Сумам.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров и и.о. Сумского городского головы Артём Кобзарь.
«Суммы. Массированная атака российских ударных БПЛА, предварительно — реактивного типа», — сообщил глава ОВА.
В результате атаки зафиксированы попадания в жилищном секторе и по объектам гражданской инфраструктуры. На местах ударов возникли масштабные пожары. Информация о пострадавших выясняется.
К моменту публикации новости атака продолжалась.
«Сохраняется высокая угроза. Наши защитники неба работают над уничтожением враждебных целей», — отметил Григоров.
Напомним, что в Сумской области Россия убила молодую пару, девушка погибла незадолго до дня рождения.