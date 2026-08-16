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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атакует один из областных центров: по всему городу пожары

Армия РФ совершила массированную атаку ударными БпЛА по Сумам, повлекшую за собой разрушения в жилом секторе и масштабные пожары.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Сумам

Удар по Сумам

Поздним вечером 16 августа российские войска запустили свои ударные дроны по Сумам.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров и и.о. Сумского городского головы Артём Кобзарь.

«Суммы. Массированная атака российских ударных БПЛА, предварительно — реактивного типа», — сообщил глава ОВА.

В результате атаки зафиксированы попадания в жилищном секторе и по объектам гражданской инфраструктуры. На местах ударов возникли масштабные пожары. Информация о пострадавших выясняется.

К моменту публикации новости атака продолжалась.

«Сохраняется высокая угроза. Наши защитники неба работают над уничтожением враждебных целей», — отметил Григоров.

Напомним, что в Сумской области Россия убила молодую пару, девушка погибла незадолго до дня рождения.

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