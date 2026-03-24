РФ атакует Украину: 5 областных центров запада и центра под ударом (фото, видео)

Удар по Украине 24 марта: какие города подверглись атаке

Реклама

Дополнено новыми материалами

Просто посреди дня, 24 марта, а не «традиционно» ночью, российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. РФ применила ударные дроны, которые долетели на запад страны, в частности до Львова и Ивано-Франковска.

ТСН. ua собрал все, что известно о новой массированной атаке врага.

Львов

Сегодня днем российский дрон атаковал исторический центр Львова.

Реклама

Еще одно попадание вражеского дрона в жилой дом на Сыхове.

По словам мэра Андрея Садового, сейчас (на момент публикации новости) количество пострадавших от атаки составляет 13 человек, однако их может быть больше.

Львовяне, похоже, не падают духом, несмотря на разрушительные последствия удара. Так, «Суспильне» опубликовало видео, как мужчина вывешивает флаг на балконе дома, в который попал российский дрон.

Также в результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной громады на Львовщине.

Реклама

Во Львове РФ повредила памятник архитектуры

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что в результате удара повреждена памятник архитектуры национального значения — Ансамбль Бернардинского монастыря. Он расположен на территории исторического ареала Львова, объекта, внесенного в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой.

© Максим Козицкий / Facebook

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ЮНЕСКО немедленно отреагировать на удар России по центру Львова.

«Россия жестоко ударила по центральной части Львова — города исключительной культурной ценности и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Был причинен ущерб объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО», — отметил министр.

Сибига призвал Генерального директора ЮНЕСКО немедленно отреагировать на это преступление и занять четкую позицию.

Реклама

Ивано-Франковск: есть погибшие

Взрывы раздавались и в Ивано-Франковске. Местные жители сняли на видео, как вражеский «Шахед» кружит над городом и внезапно идет в пике.

Внимание. Видео содержит нецензурную лексику 18+

В результате атаки в Ивано-Франковске поврежден роддом.

«Враг целил в админздание! Поврежден родильный, все живы и невредимы», — сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Реклама

Выбиты окна в роддоме Ивано-Франковска

Позже глава Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что в результате вражеской атаки по центру Ивано-Франковска погибли два человека. Еще четыре человека пострадали, среди них — 6-летний ребенок.

Тернополь

Начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух сообщил, что в области сбивают вражеские «Шахеды»

«Воздушная тревога в области продолжается! Работает ПВО. Фиксируют сбивание вражеских объектов. Прошу всех: оставайтесь в укрытии», — говорится в сообщении.

Городской голова Тернополя Сергей Надал добавил, что в Тернополе работает ПВО.

Реклама

«На проспекте Степана Бандеры временно ограничено движение транспорта в обоих направлениях. На сегодня (17:31) движение как частного, так и общественного транспорта не осуществляется», — написал он в телеграмм.

Местные жители сообщают о звуках взрывов в области и самом Тернополе.

Фото «Тернополь 1»

Местный паблик «Файний Тернопіль» уточняет, что в соседнем здании рядом с местом попадания в Тернополе выбило окна. Люди не пострадали

Винница

В Виннице прогремела серия взрывов во вторник, 24 марта. Днем звуки взрывов слышали в разных районах города.

Реклама

Также местные публикуют видео о столбе черного дыма над Винницей.

© соцмережі

Местное издание «Новости Винница 20 минут» сообщает, что в городе после удара РФ — километровые пробки.

«Электротранспорт и муниципальные автобусы стоят. Ездят только маршрутки», — говорится в сообщении.

Позже в ОВА добавили, что по состоянию на 18:45 известно об 11 раненых и 1 погибшем в результате массированной атаки на Винницкую область.

Реклама

Житомир

Местные жители сообщали о взрывах в Житомире. В соцсетях утверждали, что взрыв был в центральной части города.

Впоследствии в ОВА добавили, что в результате удара по Житомиру поврежден двухэтажный жилой дом. По предварительной информации, в результате атаки пострадала девочка 12 лет. Она доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

Между тем в соцсетях местные публикуют видео, как над городом летали вражеские беспилотники.

© соцмережі

Взрывы в других регионах

Кроме вышеуказанных, взрывы прогремели также в Чернигове, Днепре и Запорожье.

Реклама

Также сегодня днем враг атаковал территорию Хмельнитчины. По информации ОВА, в Шепетовском районе в результате атаки травмирован мужчина.

Одна из самых массовых атак с применением ударных дронов

Как отмечает мониторинговый паблик ПВО Радар, сегодня была одна из самых массовых атак с применением ударных БпЛА на территорию Украины за все время.

Карта t.me/mon1tor_ru

По информации канала, применено более 800 БПЛА, начиная с минувшего вечера.

«Основное направление удара — Львов, Киев, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница, Днепр, Одесщина, прифронтовые территории. Основная цель удара — гражданская инфраструктура, на этот раз не энергетическая, а именно гражданская в центрах городов Украины, особенно в западных регионах Украины», — отметили в паблике.

Реклама

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат впоследствии подтвердил, что эта атака — одна из самых больших.

По его словам, сегодня с 09:00 до 15:00 на территорию страны залетело более 400 БПЛА с южного и северного направлений, а также из-за линии боевого столкновения. В общей сложности, начиная с 18:00 23 марта, зафиксирован пролет 392 дронов к началу дневной волны.