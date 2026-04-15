РФ атакует Украину "Калибрами" и крылатыми ракетами: что известно

Воздушная тревога

Российские войска начали масштабную воздушную атаку на Украину, применяя ракеты морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. На вечер 15 апреля зафиксированы пуски ракет типа «Калибр» с акватории Черного моря и Х-101/555 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Также известно об атаке беспилотниками в ряде областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и общественный активист Сергей Стерненко.

Направления атаки и угроза для регионов

По оперативной информации, значительное количество враждебных БПЛА движется по нескольким направлениям. Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец предупредил о высокой вероятности ударов по территории Черкасской области.

«Учитывая последние события и имеющуюся информацию, не исключено, что наша Черкасщина снова может оказаться под ударом. Призываю каждого и каждую из вас максимально реагировать на воздушные тревоги», — подчеркнул глава ОВА.

Ситуация в столице и состояние тревог

Мониторинговые группы сообщают, что из-за пусков ракет со стратегических бомбардировщиков воздушная тревога в Киеве может быть объявлена в ближайшее время (ориентировочно через 30 минут). Жителям столицы рекомендуют заранее планировать маршруты в безопасные места.

Согласно актуальной карте воздушных тревог, на 18:58 красная зона охватывает значительную часть центральных, северных и восточных областей Украины, в частности:

Черниговскую, Сумскую, Полтавскую;

Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую;

Харьковская и Луганская области.

Воздушная тревога по состоянию на 15 апреля 18:58.

Силы обороны и официальные лица призывают граждан не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях отбоя.

Оперативная ситуация по движению враждебных БпЛА

Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали движение нескольких групп ударных беспилотников в разных регионах страны. Вражеские дроны маневрируют в центральных, северных и южных областях.

Направления движения по состоянию на данный момент:

Черкасская область: зафиксировано БпЛА в районе Смелы . Ранее группы беспилотников заходили в Черкассы с южного направления.

Виннитчина: дроны двигаются с Кировоградщины курсом на Ладыжин и Гайсин .

Полтавщина: группы БпЛА направляются в направлении Лубен и Ромодана с севера. Ранее сообщалось о движении в сторону Гадяча и Лохвицы.

Север: новые группы беспилотников зашли на Сумщину (курс на Сумы с северо-востока) и Черниговщину (курс южный, зафиксировано движение на Нежин).

Юг: беспилотники двигаются в направлении Одессы с северо-западного направления. Также БПЛА зафиксированы в районе Запорожья и Кривого Рога.

Николаевщина и Кировоградщина: вражеские цели направляются через Николаевскую область в сторону Одесщины и к северо-западу через Лысую Гору (Кировоградская обл.).

Напомним, российские войска 15 апреля ночью и утром совершили массированную атаку по Украине. Обстрелы потерпели Киевская, Харьковская и Одесская области, а также крупные города — Днепр, Запорожье, Сумы и Черкассы. В результате ударов погибли и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.