Украина
7899
РФ атакует Украину крылатыми ракетами: что известно

Большинство воздушных целей держали курс на Киевскую область.

Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

На рассвете 20 января армия РФ запустила по Украине крылатые ракеты. В течение ночи кафиры атаковали беспилотниками и баллистикой.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и ВС ВСУ.

По состоянию на 07:07 сирены раздаются почти по всей стране, кроме западных областей - Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской.

Карта тревог по утрам 20 января.

Карта тревог по утрам 20 января.

Отметим, около 4 часов мониторинговые каналы сообщили, что в воздухе находятся несколько бортов Ту-95мс. Впоследствии стало известно о пусках крылатых ракет Х-101.

Около 06:30 Воздушные силы предупредили о первых крылатых ракетах в воздушном пространстве страны. По данным военных, многие воздушные цели держали курс на Киевщину.

Отметим, по состоянию на 07:15 в разных областях Украины есть угроза от российских дронов.

Напомним, этой ночью Россия ударила по Украине ракетами и БПЛА . Взрывы раздались в разных регионах. В частности, было громко в Киеве и области, в Кривом Роге, Днепре и Запорожье.

7899
