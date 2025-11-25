- Дата публикации
РФ атакует Украину ракетами «Калибр» — ПС
Российские войска запустили «Калибры» из Новороссийска.
Россияне в ночь на 25 ноября запустили по Украине ракеты типа «Калибр» из акватории Черного моря.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что пуски ракет произошли около 00:25 из района Новороссийска.
Мониторинговые каналы сообщают, что если пуски ракет действительно произошли, то они ожидаются в воздушном пространстве Украины в течение часа.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 25 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что армия РФ дронами ударила по Чернигову, в результате чего были ранены четыре человека.