Враг атакует «Калибрамы» / © Associated Press

Россияне в ночь на 25 ноября запустили по Украине ракеты типа «Калибр» из акватории Черного моря.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что пуски ракет произошли около 00:25 из района Новороссийска.

Мониторинговые каналы сообщают, что если пуски ракет действительно произошли, то они ожидаются в воздушном пространстве Украины в течение часа.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 25 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что армия РФ дронами ударила по Чернигову, в результате чего были ранены четыре человека.